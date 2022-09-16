7-річний хлопчик пів року провів в окупації без батьків – поліція повернула дитину матері

Перед початком війни Максима відправили у гості до бабусі й дідуся у село Липці Харківської області. Саме тоді окупанти вдерлися на територію України і захопили населений пункт. Хлопчик залишився в окупації, вивезти його не було можливості.

Мати 7-річного Максима та й він сам пережили найстрашніші місяці у постійному хвилюванні, адже забрати дитину з окупованої території чи приїхати жінка не могла.

Після визволення населеного пункту підрозділи поліції Харківщини розпочали свою роботу на деокупованих територіях.

15 вересня під час відпрацювання села Липці співробітники ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області дізналися про 7-річного Максима.

Одразу було прийняте рішення допомогти родині. Хлопчика того ж дня доставили до Харкова та передали матері.

Агентство Телевидения Новости