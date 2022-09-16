"Оснований для паники нет". Дважды
Прошлый раз после "Паники нет" россияне драпали с поля боя, оставив всё вооружение.
Так что у меня хорошие новости. У нацистских оккупантов оснований для паники снова нет.
И отсутствие паники проявляется в целом ряде факторов:
- исчерпались ресурсы "добровольной мобилизации": теперь на призывы в военкомат почти никто не приходит, приходится звать зэков
- исчерпались ресурсы для наступления в Донецкой Области и обороны в Луганской Области, на харьковском и херсонском направлениях.
- в кулуарах РФ разрабатываются проекты широкой (!) "частичной мобилизации": "под удар" попадают приграничные территории РФ.
- технической и финансовой базы под "частичную мобилизацию" нет, поэтому мобилизованных вероятно отправят на фронт без подготовки, без оружия и средств личной защиты.
- на Западе после успешного контрнаступления ВСУ снова сдвигаются акценты, поэтому даже "мягкие" политики хотят войти в информационную повестку новыми поставками вооружения.
"Оснований для паники нет"
Джерело: https://t.me/cynic2020/7469