Ізюм – це нова Буча. В місті були здійснені страшні військові злочини. ОП та ГПУ

В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної – має бути завтра.

Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього.

Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали окупанти! Вічна слава кожному, хто воює за Україну!, – повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого Управління СБУвже збирають докази воєнних злочинів у звільненому Ізюмі.

Вже вилучили документацію конкретних російських військових частин. А також дані щодо особового складу, прізвища, позивні, які дозволять ідентифікувати російських військових, які окуповували місто Ізюм.

Плануються додаткові огляди місць, де могли катувати та знущатися над мирними мешканцями Харківщини, повідомили в офісі Генпрокурора

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