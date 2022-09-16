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Ворог тероризував Золочів та Куп’янск, 12 поранених, зокрема діти

Ворог тероризував Золочів та Куп’янск, 12 поранених, зокрема діти

В смт Золочів близько 3:30 ночі 2 ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. Попередньо – без втрат, повідомили в ХОВА

▪️Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки та постраждалі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському.

▪️Наші військові продовжують завдавати вогневого ураження ворогу на лінії зіткнення. Ворог зазнає відчутних втрат в живій силі, техніці та боєприпасах.

Агентство Телевидения Новости

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