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Подвійний нічний удар по Харкову, є поранені

Подвійний нічний удар по Харкову, є поранені

Під ракетними ударами рашстів опинилися Слобідський та Київський райони Харкові. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також рано вранці обстріл Київського району, на щастя, без постраждалих.

У Слобідському районі постраждалих четверо – двоє дорослих та двоє дітей. Легкі порізи від скла, що розбилося, від госпіталізації всі відмовилися, -написав Терехов у телеграмі

Відомово, що у Слобідському районі ракета впала біля жилого будинку, згоріла припаркована машина

Цієї ночі російські окупанти знову вдарили по Харкову.

Одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували, додав голова ХОВА Олег Синєгубов

Агентство Телевидения Новости

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