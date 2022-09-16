Повідомлено про підозру “начальнику” окупаційної міліції Балаклії

За матеріалами слідства, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе “начальником” створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої “народної міліції Балаклії”, повідомляє речник УСБУ в Харківвській області Владислав Абдула

З квітня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: приймав на службу інших осіб, керував службовою діяльністю працівників, організовував на об’єктах критичної інфраструктури спільні чергування з представниками окупаційних військ.

Встановлено, що у вересні зловмисник втік до окупованого на той час Куп’янська, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після деокупації міста.Схоже, окупанти не так вже й довіряли балаклійському перебіжчику: службове посвідчення, яке йому видали, було дійсне лише до кінця цього року.

Слідчі СБУ кваліфікували дії “начальника поліції” за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Наразі йому повідомлено про підозру. Колаборанту загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Документування протиправної діяльності зловмисника здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости