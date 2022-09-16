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Пошкоджені гаражі та згоріла автівка: ворожа ракета впала поряд з житловим будинком

Пошкоджені гаражі та згоріла автівка: ворожа ракета впала поряд з житловим будинком

Протягом доби з 15 по 16 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась в наслідок обстрілу;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Близько 03:30 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у землю біля житлової 2-поверхівки у Слобідському районі міста. В результаті вибуху 5 приватних гаражів зазнали часткових руйнацій, також маються пошкодження вікон та даху у житлових будинках, що розташовані біля епіцентру вибуху. 4 особи отримали легкі поранення. Після огляду та надання допомоги медиками швидкої вони відмовились від госпіталізації. Крім того, від потрапляння розжарених уламків ракети загорівся автомобіль KIA, що стояв у дворі. Він був зруйнований вщент і горів на всій своїй площі. Рятувальники загасили вогонь за допомогою повітряно-механічної піни.

Друга ракета потрапила у дорожнє полотно в Київському районі. Поблизу влучання зруйновано одноповерхову будівлю. Пожежі не було.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 259 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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