Біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ

На Харківщині біля деокупованого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Про це повідомляє уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, пише Радіо Свобода.

«Ми так порахували, тут десь близько 20-25 людей. Хоча напис тут був 17. Ми перевіримо це уже, коли будуть піднімати (тіло – ред.)», – сказав він.

Наразі невідома точна кількість осіб, які захоронені в могилі, також невідомо, хто похований у сусідніх могилах. Також триває розмінування території.

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Російські війська відійшли з Ізюма 10 вересня – це підтвердили Міністерства оборони України та Росії.

Після звільнення міста 12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков заявив, що щонайменше тисяча цивільних жителів Ізюма загинула за час російської окупації.

Агентство Телевидения Новости