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На Харківщині артилеристи знищили дві самохідні гаубиці окупантів

На Харківщині артилеристи знищили дві самохідні гаубиці окупантів

На Харківщині під час контрнаступу бійці окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка разом з коригувальниками бригади ТрО ЗСУ знищили дві російські САУ. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці 112 Бригада територіальної оборони міста Києва: «Це відео зняте під час контрнаступу. 112 бригада ТрО ЗСУ коригує, 92 ОМБР – насипає».

«Один із підрозділів аеророзвідки виявив на підході до Балаклії дві ворожих САУ. Далі передали координати бригаді ім. кошового отамана Івана Сірка, яка власне й знищила їх», – йдеться у повідомленні.https://www.facebook.com/112btro/videos/1199522457292105/

Агентство Телевидения Новости

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