Обійняти посаду старости села та допомагав окупантам: викрито чергового колаборанта

Хотів отримати керівну посаду, а отримав повідомлення про підозру: СБУ викрила колаборанта на Харківщині.

За даними Управляння СБ України в Харківській області, зрадником виявився 57-річний мешканець селища Кам’янка, який під час окупації Куп’янського району заручився підтримкою загарбників і добровільно погодився обійняти посаду старости села. Чоловік і раніше «рвався до влади» та всі його спроби стати депутатом були безуспішними через його проросійську позицію.

Оперативники встановили, що з перших днів окупації зловмисник знаходився на тимчасово окупованій території Куп’янської громади та допомагав ворогу у вирішенні питань щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами, житлом та харчуванням.

Він також допомагав окупантам придушити опір місцевих мешканців і «зливав» загарбникам інформацію про патріотично налаштованих жителів села.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 57-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України). За вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости