Окупанти вкотре вдарили по Кривому Рогу

Російські війська приблизно о 13:00 16 вересня вдарили по Кривому Рогу. Останні декілька днів окупанти активно обстрілюють місто.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул, пише Громадське.

Жителів міста закликають залишатися в укриттях, а також не знімати та не викладати у соцмережі наслідки обстрілів.

Крім того, повітряне командування «Схід» повідомило про роботу ППО над Дніпром.

О 14:00 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив подробиці. Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Серйозні руйнування гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Обстріли міста

Під вечір 14 вересня окупанти випустили близько 8 крилатих ракет по Кривому Рогу. Цілили в гідротехнічні споруди. Місцеві повідомляли, що в деяких частинах міста після вибухів зникло водопостачання. Президент Зеленський заявив, що росія ударом по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу хотіла затопити місто.

У військовій адміністрації просять жителів низки вулиць тимчасово евакуюватися через загрозу підтоплення, оскільки в річці Інгулець після обстрілів росіянами гідротехнічної споруди піднявся рівень води.

Упродовж 15 вересня росіяни двічі за день завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство та по гідротехнічних спорудах.

Зранку 16 вересня Вілкул повідомляв про продовження робіт на гідротехнічних спорудах та стабілізацію водопостачання в місті.

Агентство Телевидения Новости