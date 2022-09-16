У Луганську після вибуху загинув так званий генпрокурор «лнр»

В окупованому Луганську після вибуху загинув самопроголошений генпрокурор «лнр» сергій горенко.

Епіцентр вибуху був у кабінеті «генпрокурора». Вибух стався близько 11:30 – у кабінеті окупанта спрацював саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на проросійські ЗМІ.

Також зʼявилося відео, зняте біля будівлі «прокуратури». На третьому поверсі будівлі видно пошкоджені вікна. Крім того, повідомляється про загибель «заступника генпрокурора» катерини стегленко.

В останні дні перед повномасштабним вторгненням росії горенко опублікував відео, як стріляє з артилерії у бік українських позицій біля Станиці Луганської.

Агентство Телевидения Новости