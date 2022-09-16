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Відновлено газопостачання в першому деокупованому селі Балаклійської громади

Відновлено газопостачання в першому деокупованому селі Балаклійської громади

Фахівці «Харківгазу» відновили зруйнований окупантами газопровід та підключили людям природний газ в деокупованому Червоному Яру (колишнє село Калинівка). Ще два села Балаклійської громади готуються до пуску газу. Там вже проведено обстеження стану газових мереж та виконуються  необхідні ремонти газогонів.

Загалом в Ізюмському районі до ремонту газової інфраструктури залучається понад 200 спеціалістів АТ «Харківгаз» і близько 30 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости

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