Відновлено газопостачання в першому деокупованому селі Балаклійської громади

Фахівці «Харківгазу» відновили зруйнований окупантами газопровід та підключили людям природний газ в деокупованому Червоному Яру (колишнє село Калинівка). Ще два села Балаклійської громади готуються до пуску газу. Там вже проведено обстеження стану газових мереж та виконуються необхідні ремонти газогонів.

Загалом в Ізюмському районі до ремонту газової інфраструктури залучається понад 200 спеціалістів АТ «Харківгаз» і близько 30 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости