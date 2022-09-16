На Харківщині звільнили 421 населений пункт

Кількість звільнених населених пунктів на Харківщині оприлюднив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. На сьогодні деокуповано 421 населений пункт.

Як повідомляється в ТГ-каналі Zelenskiy / Official, на сьогодні майже вся Харківська область звільнена від загарбників.

«Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.

Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду».

Агентство Телевидения Новости