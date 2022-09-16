Відновлюється залізничне сполучення із Дергачами та Чугуєвом на Харківщині

Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення з Харківщиною.

З 19 вересня почнуть курсувати поїзди сполученням Харків — Дергачі та Харків — Чугуїв.

До Дергачів курсуватимуть такі поїзди:

№6002/6001 відправлятиметься з Харкова о 06:45, прибуватиме до Дергачів о 07:22. Зворотно зі станції Дергачі вирушатиме о 07:42 та прибуватиме до Харкова о 08:20.

№6004/6003 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 08:40, прибуватиме до Дергачів о 09:18. Зворотно вирушатиме зі станції Дергачі о 09:38 та прибуватиме до Харкова о 10:16.

Також поновлюються вечірні рейси в цьому напрямку:

№6008/6007 вирушить зі станції Харків-Пасажирський о 17:15 і прибуде до Дергачів о 17:52. Зворотно зі станції Дергачі – 18:07 та прибуває до Харкова о 18:45;

№6010/6009 вирушить зі станції Харків-Пасажирський о 19:05 і прибуде до Дергачів о 19:42. Зворотно зі станції Дергачі – 20:02 та прибуває до Харкова о 20:40.

На маршруті використовуватиметься рейковий автобус на 90 місць.

Поїзд зупинятиметься на станціях Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна.

До Чугуєва курсуватимуть такі поїзди:

№6809/6808 вирушатиме з Харкова о 07:06 та прибуватиме до Чугуєва о 08:41. З Чугуєва вирушатиме о 09:06 та прибуватиме до Харкова о 10:41.

№6815/6816 вирушатиме з Харкова о 12:31 та прибуватиме до Чугуєва о 14:10. Зворотно з Чугуєва вирушатиме о 14:29 та прибуватиме до Харкова о 15:55.

№6817/6818 вирушатиме з Харкова о 17:35 та прибуватиме до Чугуєва о 19:14. Зворотно з Чугуєва вирушатиме о 19:34 та прибуватиме до Харкова о 21:00.

Агентство Телевидения Новости