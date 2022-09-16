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ДСНС попереджає про погіршення погодних умов по всій Україні
У зв’язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с, попереджає ДСНС України.
Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях прогнозують значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий).
У Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
На високогір’ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.