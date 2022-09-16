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99% тіл у масовому похованні під Ізюмом – з ознаками насильницької смерті

99% тіл у масовому похованні під Ізюмом – з ознаками насильницької смерті

Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі – величезні.

450 тіл цивільних людей із слідами насильницької смерті та катувань поховали в лісосмузі під Ізюмом. Сьогодні правоохоронці розпочали ексгумацію. Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність. На більшості могил навіть не вказані імена. Є лише позначка з номером – голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про початок ексгумації.

Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав’язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти.

Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів росії в міжнародних судах.

Агентство Телевидения Новости

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