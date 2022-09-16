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На розмінування житлового фонду звільненої території Харківської області піде місяць-два, – Нацполіція

На розмінування житлового фонду звільненої території Харківської області піде місяць-два, – Нацполіція

На розмінування житлового фонду звільненої від окупантів території Харківської області піде місяць-два, для сільськогосподарських територій потрібно більше часу з урахуванням майбутньої зими, заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

«Щодо житлового фонду, то я думаю, що ми до серйозних холодів маємо встигнути (розмінувати деокуповану територію Харківської області – ред.)», – сказав Клименко на брифінгу в п’ятницю в Києві.

Він додав: «Тобто там, де повертаються люди, де працюють органи влади, де здійснюватиметься життєдіяльність населених пунктів – ці території будуть розміновані насамперед».

Клименко запевнив, що правоохоронці намагаються працювати над розмінуванням максимально швидко, але є деякі чинники, пов’язані з небезпекою.

«Піротехніки розмінували 250 га саме в Харківській області за останні шість днів… Ми йдемо дуже обережно. Представники ДСНС залучаються до розмінування, і ми спільними зусиллями намагатимемося основні артерії розмінувати», – сказав глава Нацполіції.

Він додав: «Думаю, що населені пункти ми розмінуємо протягом місяця-двох, з огляду на те, скільки у нас буде деокупованих територій на той час».

Щодо сільськогосподарських угідь, полів, то, як зазначив глава Нацполіції, навряд чи фахівці встигнуть розмінувати ці території до зими.

«Думаю, що скоро випаде сніг, і ми не встигнемо розмінувати ці поля. Ця історія триватиме до весни», –додав Клименко.

Повне ж розмінування, зазначив голова Нацполіції, вимагатиме набагато більшого часу.

«Інше розмінування – це, звичайно, на роки», – сказав він.

Агентство Телевидения Новости

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