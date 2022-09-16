Протягом доби знищено літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 вересня. 205 доба війни.

За поточну добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

На Харківському напрямку окупанти здійснюють обстріли, зокрема і з території російської федерації, в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли населений пункт Гороховатка.

Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах – особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника і 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости