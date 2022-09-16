Тримали в’язнів в нелюдських умовах: в СБУ розповіли подробиці про катівню у Куп’янську

Незаконна в’язниця рашистів була облаштована у райвідділку поліції Куп’янська, де під час російського вторгнення знаходився «керівний центр» окупаційної адміністрації. Встановлено, що в цих приміщеннях рашисти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.

Серед куп’янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому «тюрма» була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув’язнені громадяни змушені були спати стоячи.

За міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання.

Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Агентство Телевидения Новости