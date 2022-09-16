Харківські ТОРівці затримали наркозбувача

Сьогодні вдень патрульні роти тактико-оперативного реагування помітили на Пушкінському в’їзді чоловіка, який різко змінив напрямок руху, щойно побачив поліцейських.

Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили у чоловіка 12 поліетиленових зіп-пакетів з речовинами рослинного походження. З його слів, це наркотики, які він розповсюджує шляхом «закладок». Також з’ясувалося, що затриманий зберігає вдома ще 22 таких пакети.

Для подальшого встановлення обставин на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости