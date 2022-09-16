Мотузка на шиї та перебиті кінцівки: під Ізюмом оглянули перші тіла з масового поховання

Масове поховання під Ізюмом – правоохоронці виявили 450 могил цивільних та військових.

Скільки точно там поховано тіл – поки що невідомо, в одній могилі можуть бути кілька людей, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Поряд також знаходиться братська могила 17 українських військових.

Олександр Фільчаков , керівник Харківської обласної прокуратури

Зараз в цьому місці працюють 10 прокурорських груп, у склад яких входять процесуальний керівник – працівник прокуратури, слідчий, криміналісти, судово-медичний експерт. Сьогодні плануємо ексгумувати 50 тіл цивільних осіб. Роботи триватимуть в суботу та неділю. За тиждень плануємо оглянути всю територію.

Перша могила, вилучили труп, його оглянув судмедексперт. На шиї трупа виявлена мотузка, перебиті кінцівки, що свідчить про насильницьку смерть. Тобто, виявлені факти катування.

Агентство Телевидения Новости