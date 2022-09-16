Шоковані та засуджують: в ЄС відреагували на звірства окупантів в Ізюмі

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засуджує звірства російських військових в Ізюмі на Харківщині та підтримує притягнення до відповідальності політичного керівництва Росії. Про це пише УНІАН із посиланням на заяву Борреля на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

«Євросоюз глибоко шокований масовими похованнями, виявленими українською владою, з більше ніж 440 тілами в Ізюмі, яке є містом, нещодавно звільненим від загарбницьких російських військ. Ми засуджуємо і звірства найбільш суворим чином”, – наголошує Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що агресивна війна Росії проти України залишає кривавий слід і руйнування по всій Україні. «Тисячі цивільних вже були вбиті, набагато більше піддалися катуванням, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або примусовому переміщенню. Ця нелюдська поведінка російських сил, при повній зневазі до міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій, повинна припинитися негайно», – наголосив Боррель.

Також він заявив, що Росія, її політичне керівництво і усі причетні до нинішніх порушень міжнародного права і міжнародного гуманітарного права в Україні повинні бути притягнені до відповідальності. «ЄС підтримує усі зусилля у цьому відношенні», – сказав Боррель.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п’ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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