Уряд змінив механізм виплати субсидій та пільг під час воєнного часу

З метою вирішення найбільш актуальних питань щодо надання субсидій в умовах початку нового опалювального періоду Міністерство соціальної політики ініціювало зміни до Положення про порядок надання житлових субсидій. Про це повідомляють у відомстві.

Наразі Уряд України ухвалив постанову «Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України». Відповідне рішення передбачає передачу функцій призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату комуналки від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України, які працюють за екстериторіальним принципом. Пенсійний фонд із 1 жовтня виплачуватиме призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги. А уже з 1 грудня Фонд буде і призначати, і виплачувати субсидії та пільги самостійно.

В умовах воєнного стану екстериторіальний принцип надання цих видів соціальної підтримки дозволить:

забезпечити право людей на допомогу від держави за будь-яких обставин, що є важливим в умовах воєнного часу, коли частина людей вимушено змінили своє місце проживання;зберігати централізовано дані громадян, необхідні для призначення та розрахунку житлових субсидій і пільг, щоб не втрачати їх в умовах окупації окремих територій, а також за потреби оперативно корегувати;автоматизувати та прискорити процеси призначення, нарахування та виплати житлових субсидій і пільг;централізувати фінансування виплат, що дозволить оптимізувати та прискорити час проходження коштів.

Також, враховуючи масштабне переміщення людей в нашій країні, пропонується не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії:

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;компенсацію для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням в своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток».

Проєкт також поширює порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії російської федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, на всі території, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Крім того, пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю.

Громадяни як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

Агентство Телевидения Новости