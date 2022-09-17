Загарбники можуть не встояти перед наступом ЗСУ на Луганщині – британська розвідка

зі незрозуміло, чи мають російські загарбники сили на передовій, щоб протидіяти можливому українському наступу, спрямованому на деокупацію Луганщини.

Про це повідомили у британській розвідці.

Україна продовжує наступальні операції на північному сході України. Російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл та містом Сватове.

«Поки що неясно, чи є в окупантів можливості для оборони. Росія, ймовірно, вважає за важливе збереження контролю над цією зоною, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які рф все ще контролює, з Білгородської області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, згадана лінія оборони проходить уздовж кордону Луганської області, яку росія прагне «звільнити» як одну зі своїх безпосередніх військових цілей. У британській розвідці наголошують, що будь-яка істотна втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію рф.

«Росія, швидше за все, спробує вести наполегливу оборону в цьому районі, але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри у 3 районах Херсонської області.

ЗСУ вже звыльнили більш ніж 400 населених пунктів Харківської області.

Агентство Телевидения Новости