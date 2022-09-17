Масові поховання в Ізюмі свідчать, що звірства росіян у Бучі не були аномалією – ISW

Масові поховання і катування цивільних, про які стало відомо після звільнення Бучі та Ізюму, свідчать, що росіяни вдаються до звірств на всіх окупованих територіях України.

“Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії рф на окупованих територіях”, – зазначили аналітики ISW

При цьому вони нагадали, що Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур, а у Мінреінтеграції припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж в Бучі.

Своєю чергою голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп’янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там “росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами”.

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази нових російських воєнних злочинів і звірств.

Як повідомлялося, завдяки контрнаступу українських військових із початку вересня звільнено 8500 кв. км території Харківщини з 388 населеними пунктами. За даними ОВА, захопленими залишаються тільки 6% області (з 32%). Операція зі звільнення Харківщини триває.

Агентство Телевидения Новости