На місці масового поховання в Ізюмі знайдено цілу родину: четверо дорослих та двоє дітей

В Ізюмі на місці масового поховання вбитих окупантами українців знайшли тіла 6 членів однієї родини, серед яких двоє дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.

«Поруч зі мною, звертаю вашу увагу, це ціла сім’я… Це молода сім’я… Батько 1988 року народження, дружина – 1991, їх маленька донечка – 2016 року народження та їхні батьки.

У нас є свідчення місцевих людей, про те що вони всі загинули внаслідок авіаудару скоєного літаками військової армії рф.

Подібних випадків, їх безліч, їх дуже багато.

Також тут ми побачили масове захоронення військовослужбовців української армії. Як вони захоронялись, ви побачите свідчення того що у них зав’язані руки, їх вбивали впритул».

Агентство Телевидения Новости