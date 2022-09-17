Померла 11-річна дівчинка, яка постраждала від обстрілу в Чугуєві

Сьогодні вдень окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву: травми отримала 11-річна дівчинка. Постраждалу госпіталізували до медичної установи, де від отриманих травм дитина померла.

Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, від влучань ворожих снарядів є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби.

Рятувальники виїхали на виклики за трьома адресами. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі пожежі 15 кв. метрів. Пожежу було ліквідовано о 13:05. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Агентство Телевидения Новости