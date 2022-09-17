Українські рятувальники відзначають професійне свято

Сьогодні, 17 вересня, працівники ДСНС відзначають свої професійне свято День рятівника.

Харківську команду рятувальників привітав голова ХОВА Олег Синєгубов: «Харківське обласне управління ДСНС – це команда професіоналів: віддані, відважні, справжні патріоти України.

У Харкові, Ізюмі, Куп‘янську, Богодухові, Чугуєві, Лозовій, Краснограді ви щоденно і цілодобово на бойових постах, у повній готовності допомагати.

Дякуємо за кожне врятоване життя!»

Агентство Телевидения Новости