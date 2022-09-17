В Козачій Лопані окупанти катували людей в приміщенні «Народної міліції»

17 вересня керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) проведено огляд у приміщенні так званої «Народної міліції смт Козача Лопань».

Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники рф створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних.

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних мешканців.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости