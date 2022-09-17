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У Вовчанському районі затримали гранатометника з ДНР з трьома російськими паспортами

У Вовчанському районі затримали гранатометника з ДНР з трьома російськими паспортами

На деокупованій території Харківщини поліція проводить заходи щодо виявлення та затримання осіб-посібників країни агресора. Також працівники поліції виявляють громадян, які брали участь у війні на території Вовчанщини.

Днями працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП спільно з працівниками Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в місті Вовчанськ виявили 20-річного чоловіка.

Житель республіки «ДНР» мав при собі тимчасове посвідчення, в якому була вказана посада «гранатометник». Окрім цього у чоловіка вилучено 3 паспорти громадянина російської федерації.

Чоловіка передано до військової служби правопорядку для проведення досудового розслідування.

Агентство Телевидения Новости

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