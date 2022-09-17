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Харківські патрульні затримали авто, яке з березня перебувало у розшуку
Сьогодні вдень охоронці порядку зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. Інспектори з‘ясували, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Про це розповіли в пресслужбі УПП Харківської області.
Під час перевірки VIN номеру патрульні встановили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно наявних баз даних, автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння з березня 2022 року.
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.