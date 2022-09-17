Серійні номери на могилах – правоохоронці порівнюють місце масового поховання в Ізюмі з концтабором

Про Ізюм вже кажуть – ще одна Буча. Рашисти повторили на Харківщині те, що вони вміють краще за все – катування та вбивства. Після себе окупанти залишили масове поховання. Правоохоронці виявили близько 450 могил цивільних та братська могила українських захисників. Скільки точно тут поховано людей – поки що невідомо, в одній могилі можуть бути кілька людей, кажуть в прокуратурі. В перший день було проведено ексгумацію 41 тіла, з них – 17 українських військових. На перших же тілах – сліди насильницької смерті.

Олександр Ільєнков, керівник Харківської окружної прокуратури Харківської обл.

На деяких тілах є ознаки катувань, мотузки на шиї. Ми знаходимося на місці, де три могили – у першій могилі на шиї знаходиться мотузка, руки зав’язані. На деяких тілах є наслідки катувань. Я впевнений, що на тілах, на яких наслідки катувань під час попереднього огляду не встановлені, вони будуть встановлені післі судово-медичної експертизи судово-медичної експертизи. З процесуальної точки зору нам дуже пощастило, що вони були захоронені у глину, а не в грунт. У глині тіла розкладаються не так швидко. Можемо зробити припущення, що захоронення здійснювалися не родичами, тому що відсутній принцип індивідуалізації та якоїсь ухоженості місця поховання. Якщо у нас хтось помирає – якусь квіточку українці да покладуть. Тут немає квітів, прізвищ на хрестах – лише серійні номери, як у концтаборі.

Порядок ексгумації відрізняється від звичайної процедури ексгумації, коли родичі та особа загиблого відомі.

Олександр Ільєнков, керівник Харківської окружної прокуратури Харківської обл.

Ми спочатку встановлювали родичів, а потім в їх присутності здійснювали ексгумацію. У зв’язку з кількістю захоронень, масовими вбивствами, примусовим вивозом людей в рф, виїздом на територію України після деокупації, на теперішній час централізовано знайти родичів цих тіл з порядковими номерами на хрестах не вбачається можливим, ми це будемо встановлювати в подальшому.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Коли місто Ізюм потрапило під окупацію, до нас доходила інформація, щодо масової загибелі людей при потраплянні снарядів в будинки і достовірних даних у нас не було. Зараз у нас є факти. Зараз будуть проведені всі експертизи, після того будемо вирішувати, чи знайдемо ми близьких. Будуть проведені експертизи ДНК і далі будемо визначати, щоб дійсно поховати наших людей у належному стані.

На місці присутні місцеві мешканці, які діляться страшними спогадами. Сусідка Сергія застрягла під завалами зруйнованого снарядом будинку – жінку привалило плитою, зрушити яку без спецтехніки було неможливо.

Сергій

Ну ми вже дивились, що ми зробимо. Плита, яка між поверхами, її підняти неможливо, МНС не було, техніки не було. Потім зранку спускаюсь – вже все, очі закрив, накрив. Волонтери приїхали – кажуть, ми туди не поліземо її діставать. Двох людей, що по бокам там лежали – винесли, а вона там залишилась.

У Григорія Івановича під час одного з обстрілів на початку березня загинула дружина.

Григорій Іванович

Меня попросили дать показания, как убита была жена, кто ее убил, за что ее убили. Было 7 марта, всю ночь бомбили, город горит, все в огне. Вроде затихло, мы вышли из подвала посмотреть, что там. Соседи были у меня в подвале и жена. Все вышли, начали ротозейничать – там горит, там разбито. И вдруг снова налет, мы побежали к подвалу – жена впереди, я сзади. Меня волной об стену ударило, я вижу – она падает. Подбежал – пошла уже кровь ртом и носом. Я сидел, покуда соседи вышли и говорят – не мучай бабушку, она уже на том свете.

Правоохоронці розраховують провести весь об’єм робіт приблизно за тиждень, якщо будуть працювати без вихідних. Задіяно 10 прокурорських груп.

Агентство Телевидения Новости