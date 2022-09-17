Бійці KRAKEN врятували у Куп’янську собаку: рудій тепер шукають дім

16 вересня Куп’янськ повність звільнили від окупантів. Військові підрозділу KRAKEN доповіли про успішну зачистку лівого берега річки Оскіл.

Під час деокупації міста бійців чотири дні супроводжував собака, якого військові знайшли під зруйнованим мостом. Прозвали врятовану тварину «Ляля 30 кг».

Як розповіли в громадській організації «Порятунок тварин Харків», Ляля допомагала зачищати місто від окупантів та завжди попереджала бійців про обстріли.

Тож без Лялі до Харкова хлопці повернутися вже не могли: бійці дуже за неї хвилюються і хочуть, щоб вона якомога швидше знайшла родину. Конт. тел. 095 400 96 30

Агентство Телевидения Новости