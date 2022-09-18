З Харкова до Чугуїва відновили курсування електропотяги

Про це в Телеграмі повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

«Приємна звістка для мешканців Чугуївської громади: відновлено рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв – Харків – Чугуїв. Це, безумовно, важливий крок в налагодженні нормального життя, яке було зруйноване російським агресором у лютому цього року. Хочу від імені нашої громади щиро подякувати всьому колективу Південної залізниці», – написала Мінаєва.

Як повідомляла пресслужба Південної залізниці, рух поїздів на деяких маршрутах було призупинено через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Однак 14 вересня відновлено сполучення з деокупованими територіями, а 19-го знову починає курсувати рейковий автобус Харків – Дергачі.

Агентство Телевидения Новости