Рашисти вбили 4 психіатрів, які намагалися врятувати хворих в Стрілече

В селі Стрілече, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Там знаходиться великий обласний стаціонар

Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – більше 60, повідомив Олег Синєгубов.

Під час евакуації – росіяни розпочали масований обстріл. Село знаходиться прямо на кордоні, й обстрілювати його зі своей території. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені.

Агентство Телевидения Новости