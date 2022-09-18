Українське телебачення повертається на деокуповані території Харківщини

У деокупованих населених пунктах Харківщини, де є електропостачання, запрацювало українське радіо та телебачення

Про це голова в ефірі інформаційного телемарафону повідомила голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк

За її словами, російське мовлення на деокупованих території Харківщини повністю припинено, а у тих населених пунктах, де немає проблем з електропостачанням, поступово відновлюється українське мовлення.

“Зараз повністю відключено російське мовлення на території Харківщини, там де відбувається деокупація, де прийшли наші війська. Не можу назвати пункти, але вже сьогодні нас з вами можуть бачити і чути на Харківщині, “Єдині новини” пробиваються туди. Я сподіваюсь, коли відновиться електропостачання, адже Росія постаралася вибити світло з тих територій, то отримання інформації відновиться”, – зазначила Герасим’юк.

За даними Герасим’юк, в Ізюмі та Балаклії окупанти повністю знищили телевежі.

“Росіяни, щойно заходять на наші території, одразу намагаються нищити наші вежі, нищити всю інфраструктуру. Зараз на Харківщині ми отримуємо інформацію, що в Ізюмі і Балаклії були повністю знищені вежі, нам потрібно починати все спочатку”,- підкреслила Герасим’юк.

Агентство Телевидения Новости