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У ще одному селі Харківської області вивісили прапор України (відео)

У ще одному селі Харківської області вивісили прапор України (відео)

У звільнених від російських окупантів населених пунктах України продовжують встановлювати державні прапори. Так, синьо-жовте полотно вивісили в селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Борівської сільської ради у Telegram-каналі, пише УНІАН.

«Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури», – йдеться повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в нещодавно деокупованому Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

Агентство Телевидения Новости

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