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Травми, знищена машина та пошкоджена квартира: в Слобідському районі постраждала родина волонтерів

Травми, знищена машина та пошкоджена квартира: в Слобідському районі постраждала родина волонтерів

16 вересня близько четвертої години ранку окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова: ракета впала біля жилого будинку, згоріла припаркована машина.

«Постраждалих четверо – двоє дорослих та двоє дітей. Легкі порізи від скла, що розбилося, від госпіталізації всі відмовилися», – повідомляв Ігор Терехов.

Як стало відомо, постраждала в результаті ракетного удару – це родина волонтерів. «Травми отримала Наталія Раєвська, яка допомогла тисячам сімей з першого дня повномасштабного вторгнення агресора та є членом Благодійного Фонду «Слобожанська Варта». Основну допомогу Наталія зосереджувала на немовлят та людей похилого віку», повідомили в організації. Волонтерка постраждала більш за дітей та чоловіка, тому що знаходилася ближче до вікна.

Автівка, яка була припаркована біля будинку, знищена, квартира серйозно пошкоджена.

Агентство Телевидения Новости

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