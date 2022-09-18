Харківщина: окупанти не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 18 вересня. 207 доба війни.

За добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів, зокрема це – Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам’янка, Спірне, Верхньокам’янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка та Високопілля.

На Слобожанському напрямку противник вів обстріли в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила 20 ударів – підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах противника. Зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости