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У Вовчанську окупанти тримали в полоні сім громадян Шрі-Ланки

У Вовчанську окупанти тримали в полоні сім громадян Шрі-Ланки

Під час окупації Харківської області рашисти тримали в полоні та катували сімох громадян Шрі-Ланки. Це розповіли іноземці, коли опинилися під захистом української поліції, повідомив начальник слідчого управління ГУНП Харківської області Сергій Болвінов.   

Сім громадян Шрі-Ланки – жінка та 6 чоловіків на початку повномасштабного вторгнення знаходились у Купянську. Вони злякались війни, та вирішили нікуди не виїжджати, а заховатись. У травні вони намагались пішки дійти до Харкова. Але на першому ж блокпосту армії рф їх затримали, зв’язали їм руки, вдягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську.

Там шрі-ланкійців тримали у нелюдяних умовах, змушували працювати прибиральниками. Жінку тримали в карцері два місяці. Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові. Так як рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли – росіяни під час тортур казали «money». Судячи з цього, друга армія світу вимагала з затриманих іноземців з Шрі-ланки гроші.

Після деокупації Вовчанську іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки – і по дорозі їх зустрів охоронець готелю, який приютив та повідомив про це українській поліції.

Слідче управління наразі проводить слідчі дії, допитує їх в якості потерпілих, та встановлює усі деталі. Вже є зв’язок з посольством Шрі-Ланки, а усім іноземцям поліцією забезпечено безпеку та належні умови для проживання.

Агентство Телевидения Новости

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