Багато полонених та трофейної техніки: як окупантів вибивали з Куп’янська

Як форсували річку Оскіл та звільняли Куп’янськ, яка обстановка у місті зараз та як поводяться окупанти розповів Данило Положухно, боєць спецпідрозділу KRAKEN в інтерв’ю Апостроф TV.

«10 вересня ЗСУ зайшли на один бік Соколу, до Куп’янську, а 4 дні тому ми провели успішну операцію і форсували річку Оскол. Перейшли, зачистили другу половину Куп’янська і Куп’янськ повністю звільнений.

Проте кожного дня окупанти намагаються відновити контроль над цією територією та контратакувати, успіху не мають.

За той час, що ми там знаходимось, у нас є багато полонених та багато трофейної зброї та техніки окупантів».





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