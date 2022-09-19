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Ворог обстрілює прикордонні села, є поранені, зокрема діти – ХОВА

Ворог обстрілює прикордонні села, є поранені, зокрема діти – ХОВА

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з рф в Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах, повідомив Олег Синєгубов

Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об’єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. В Куп’янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники продовжують бити окупантів та завдавати ворогу відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости

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