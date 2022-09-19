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За добу на Харківщині на мінах підірвались 6 мирних мешканців

За добу на Харківщині на мінах підірвались 6 мирних мешканців

Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека.

Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.

Вкотре закликаю усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування, – повідомив Олег Синєгубов

Агентство Телевидения Новости

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