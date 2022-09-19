ISW: ЗСУ просуваються на Херсонщині, окупантам немає чого протиставити

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує – російські окупанти не можуть зупинити його або відкинути, а лише намагаються сповільнити його, адже самі відступають.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

За даними ресурсу, безперервні українські атаки на окупантські наземні лінії зв’язку через Дніпро на заході Херсонської області, вочевидь чинять дедалі більший вплив на російські комунікації на правому березі. Є інформація про нестачу продовольства і води в окупованому Херсоні та ослаблення вогню російської артилерії (принаймні, тимчасове).

Також українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області.

Донецька область наразі є єдиним регіоном, де російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції.

Агентство Телевидения Новости