ДБР виявило на Харківщині запасний командний пункт окупантів

Працівники ДБР на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових рф. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків.

З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.

Під час відпрацювання об’єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців.

Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів.

Агентство Телевидения Новости