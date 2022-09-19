Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 46

ДБР виявило на Харківщині запасний командний пункт окупантів

ДБР виявило на Харківщині запасний командний пункт окупантів

Працівники ДБР на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових рф. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків.

З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.

Під час відпрацювання об’єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців.

Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 