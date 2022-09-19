На деокуповану Харківщину повертаються “Ощадбанк” та “ПриватБанк”

На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області відновлюють роботу “Ощадбанк” та “ПриватБанк”. Про це повідомило Мінреінтеграції України у Telegram

Повідомляється, що у вівторок, 20 вересня, відбудуться перші виїзди мешканців Куп’янська до найближчих відділень у Чугуєві (вул. Старонікольська, 33) та Харкові (вул. Біблика, 20/8). Як запевнили в “Ощадбанку”, відділення готові до обслуговування клієнтів: працюватиме необхідна кількість персоналу та буде достатньо готівки.

Окрім цього, планують відновити роботу відділень. Зокрема, 19-20 вересня у деокупованій Балаклії запрацює повноцінне відділення, яке обслуговуватиме місто і найближчі села. У смт Шевченкове планують відкрити відділення до кінця вересня, повідомляють у Мінреінтеграції.

Банкомати “Ощадбанку” вже працюють у смт Золочів та місті Дергачі, ще кілька у Червоному Донці, Андріївці, Балаклії мають відновитися цього місяця. У місті Дергачі також працює послуга “Готівка на касі”, якою мешканці можуть скористатися в торгово-сервісних підприємствах.

Агентство Телевидения Новости