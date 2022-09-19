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На деокуповану Харківщину повертаються “Ощадбанк” та “ПриватБанк”

На деокуповану Харківщину повертаються “Ощадбанк” та “ПриватБанк”

На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області відновлюють роботу “Ощадбанк” та “ПриватБанк”. Про це повідомило Мінреінтеграції України у Telegram

Повідомляється, що у вівторок, 20 вересня, відбудуться перші виїзди мешканців Куп’янська до найближчих відділень у Чугуєві (вул. Старонікольська, 33) та Харкові (вул. Біблика, 20/8). Як запевнили в “Ощадбанку”, відділення готові до обслуговування клієнтів: працюватиме необхідна кількість персоналу та буде достатньо готівки.

Окрім цього, планують відновити роботу відділень. Зокрема, 19-20 вересня у деокупованій Балаклії запрацює повноцінне відділення, яке обслуговуватиме місто і найближчі села. У смт Шевченкове планують відкрити відділення до кінця вересня, повідомляють у Мінреінтеграції.

Банкомати “Ощадбанку” вже працюють у смт Золочів та місті Дергачі, ще кілька у Червоному Донці, Андріївці, Балаклії мають відновитися цього місяця. У місті Дергачі також працює послуга “Готівка на касі”, якою мешканці можуть скористатися в торгово-сервісних підприємствах. 

Агентство Телевидения Новости

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