Триває операція по вивезенню з-під обстрілів хворих псіхіатрічної лікарні – ОВА

З псіхіатричного стаціонару в селі Стрілеча, яке нещодавно звільнили від загарбників, евакуювали ще 47 пацієнтів психіатричної лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

“У неділю, 18 вересня, евакуація з лікарні в с. Стрілеча продовжилася. Вдалося вивезти ще 47 пацієнтів. Без втрат і постраждалих”, – йдеться в повідомленні.

В адміністрації зазначили, що евакуація триватиме, допоки всіх пацієнтів не вивезуть. Вона проводитиметься, коли дозволятиме обстановка, адже село росіяни періодично обстрілюють.

Напередодні там загинуло 4 медиків, які проводили евакуацію. Село знаходиться саме на кордоні – по цивільній автівці рашисти поцілили з танку. Загинуло двоє. Ще 2 медиків стали жертвами обстрілів. Декілька пацієнтів отримали поранення.

Є інформація, що приміщення психічної лікарні рашисти під час окупації використовували як штаб, таким чином прикривалися хворими від обстрілів

Агентство Телевидения Новости