ВПО перевірять, чи дійсно вони мешкають там, де заоеєстровані

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Українському радіо» розповіла, як перевірятимуть законність отримання виплат ВПО.

За словами Жолнович, в Україні відновили перевірки Національної соціальної сервісної служби.

«Коли людина повертається до місця свого постійного проживання, то вона пише заяву про припинення виплат ВПО. Якщо ж вона повернулася додому і продовжує отримувати таку допомогу, тоді виплати будуть припинені і будуть здійснені заходи щодо повернення такої допомоги. Є механізми перевірки ВПО за місцем того задекларованого місця проживання, де вона є ВПО», – роз’яснила вона.

Міністерка сказала, що якщо людини немає за вказаним місцем проживання і вона не перемістилася кудись далі, не показала нового місця, то така особа не може користуватися відповідними грошовими виплатами.

Агентство Телевидения Новости