Кремль катування в Ізюмі назвав “брехнею”, а слідчі говорять про масштаби, які не можна порівнювати

Кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію. Таке повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

“Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію, – сказав Котенко. За словами Котенка, одну з локацій вони знайшли по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни.

На деокупованій території Харківської області виявлено тіла майже 50 загиблих цивільних, місце масового поховання з орієнтовно 445 могилами виявлено біля Ізюму, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко. Водночас він наголосив, що ця цифра – без урахування масових поховань, звідки тіла ще не ексгумовані. Він уточнив, що ці тіла було закопано з березня.

Наразі слідчі Нацполіції України зареєстрували 266 воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації.

У Кремлі запевняють, що інформація про воєнні злочини Збройних сил РФ в Ізюмі Харківської області, скоєні ними під час окупації міста, не відповідає дійсності. З відповідною заявою у понеділок, 19 вересня, виступив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство “РИА Новости”.

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про воєнні злочини РФ на північному сході України, заявив, що Київ розвиває “той самий сценарій, що й у Бучі” (місто Київської області, в якому після відходу російських сил зафіксовано численні воєнні злочини військ РФ, Кремль їх також заперечував, — ред.).

“Це брехня. Ця брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії”, — заявив представник президента РФ.

Крім цього, Пєсков відреагував на заяви української влади про майбутню деокупацію Криму та частин Донецької та Луганської областей. Речник Кремля назвав окуповані Росією території Донбасу “незалежними державами”, безпеку яких забезпечує РФ, додавши, що Крим “є невіддільною частиною” держави-агресора.

“Будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь”, — сказав Пєсков.

Агентство Телевидения Новости